عائلة روسية تحاول السفر إلى سوريا بجوازات مزورة… ماذا حصل معها؟

اعتُقلت عائلة روسية (أم وصديقها وابنتاها) في تركيا حاولت السفر إلى سوريا بجوازات مزورة، بحسب ما نقل موقع “سبوتنيك” عن قناة “آر تي”.

وفي حديث لـ”ريا نوفوستي”، قال ألكسندر ليشوكوف، المتحدث السابق باسم القائم بأعمال السفارة الروسية في أنقرة، إن الدبلوماسيين ناشدوا السلطات التركية المختصة مع طلب لبيان ما إذا كانت الأسرة الروسية في الأراضي التركية.

وقال أحد أقارب العائلة إن العائلة الروسية المفقودة سافرت في رحلة إلى أنقرة في منتصف شهر حزيران الماضي، وسرعان ما انقطع التواصل معهم. ثم بعثت برسالة من أحد أفراد العائلة لأقاربهم في روسيا ضمت طلب بعدم التدخل بحياتهم وعدم إثارة ضجة.

ووفقاً للمصدر، اعتنقت الأم سفيتلانا الإسلام مؤخراً وانضمّت إلى أفكاره الراديكالية، ما أدى إلى النزاعات ضمن العائلة اذ أن زوجها لم يرضَ بالأمر وانفصل عنها. وقد لحق بزوجته وابنتيهما إلى اسطنبول ولجأ إلى وزارة الخارجية لإيجاد أسرته.

وبعد حين، عُلم أن سفيتلانا اعتقلت بينما كانت تحاول عبور الحدود السورية التركية بجوازات مزورة.

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