نشطاء لوزير الخارجية البحرينية : “حجمك أكبر من دولتك”

وكتب الوزير البحرينيّ تغريدة في حسابه على “تويتر” قال فيها إن: “الصلاة في المسجد الأقصى حق للمسلمين لا يمس ولا يمنع، أما مسألة قتل شرطة الاحتلال فتحكمها المعاهدات وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة”.

وحظي تعليقُ الوزير البحرينيّ بتعليقاتٍ غاضبة، منها:

واستشهد 3 شبان فلسطينيين وقتل شرطيان صهيونيان خلال اشتباك مسلح اندلع داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح يوم الجمعة.