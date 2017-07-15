نشطاء لوزير الخارجية البحرينية : “حجمك أكبر من دولتك”

أثار تعليقُ وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، على العمليّة الفدائيّة التي وقعت صباح الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، موجة انتقاداتٍ حادّة من جانبِ مغرّدين على موقع “تويتر”.
وكتب الوزير البحرينيّ تغريدة في حسابه على “تويتر” قال فيها إن: “الصلاة في المسجد الأقصى حق للمسلمين لا يمس ولا يمنع، أما مسألة قتل شرطة الاحتلال فتحكمها المعاهدات وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة”.
وحظي تعليقُ الوزير البحرينيّ بتعليقاتٍ غاضبة، منها:
واستشهد 3 شبان فلسطينيين وقتل شرطيان صهيونيان خلال اشتباك مسلح اندلع داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح يوم الجمعة.