“مجتهد”: هذا ما طلبه ابن سلمان من البشير.. كيف رد الأخير؟

وقال “مجتهد” إن ولي العهد السعودي طلب من الخرطوم إرسال مزيد من الجنود، بعد الانتكاسات الكبيرة التي طالت التحالف العربي في اليمن.

وأفاد بأن البشير أبدى استعداده لتنفيذ طلب ولي العهد السعودي، ولكن مقابل كل ألف جندي مليار دولار، بحسب قوله.

ولفت “مجتهد” إلى أن القوات السودانية في اليمن كانت قد تعرضت لمذبحة راح ضحيتها مئات الجنود في صحراء ميدي، قبل شهر تقريبا، وأن السعودية والسودان تكتما عليها.

وتابع بالقول: “إضافة لاستغلال حاجة البشير للمال، يستغل ابن سلمان جهل الجنود السودانيين، بإرسال مشايخ للقوات السودانية يجعلون القتال في اليمن بمثابة غزوة بدر”.

يشار إلى أن القوات السودانية تشارك في مايسمى بالتحالف العربي ضد الشعب اليمني.