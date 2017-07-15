الجيش السوري يسترد مواقع جديدة من قبضة داعش

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريفي الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي بنجاح، حيث تمكن من توسيع نطاق سيطرته لتشمل عدداً من المواقع الاستراتيجية.

حيث أفاد مصدر عسكري عن سيطرة الجيش على عدد من القرى وحقول النفط والآبار أهمها حقول نفط: الوهاب – الفهد – دبيسان – الكبير وآبار: القصير – أبو القطط – أبو قطاش وعلى القرى: مشرفة أنباح – فالة رجب – خربة مهند – سوح البوخميس –- منصورة شويحان- حليمة – سميحان.

كما كبد الجيش تنظيم داعش الإرهابي أعداد كبيرة من القتلى والمصابين ودمر لهم /29/ عربة مفخخة – /5/ دبابات- /5/ مقرات قيادة- /2/ معسكر تدريب- /2/ مستودع ذخيرة وعتاد- /2/ عربة مدرعة.

وبحسب المصدر عرف من الإرهابيين القتلى:

التونسي مصطفى عبد القادر بنعيس والمسمى أمير البادية .

السعودي عبد الرحيم عبد القادر رعيدان المسمى أمير الحسبة الشرقية.

أبو الهدى البابي مسؤول الإعلام المركزي في داعش.

أبو زيد الحصيني مسؤول التحصينات.

التونسي عبد الله عواد الملقب أبو سلمى .

العراقي الملقب أبو الجيداء.

المصري محمود سعيد المصري الملقب أبو ابراهيم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

