البغدادي يربك واشنطن

رفض وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الجمعة 14 يوليو/تموز، تأكيد أو نفي مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، لعدم امتلاكه معلومات موثوقة.

وقال الوزير الأمريكي، معلقا على إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن لديه “معلومات مؤكدة” تفيد بمقتل زعيم التنظيم: “نحن في الجيش الأمريكي، لا نتكهن، وفي حال وردتنا معلومات فسنخبركم بها”.

وأضاف: “غير أننا لا نستطيع حتى الآن تأكيد أو نفي” ما يتردد حول الموضوع.

وقال الجنرال الأمريكي: “نهجنا، هو افتراض أنه حي حتى يثبت لنا العكس، وحتى الآن، لم يثبت العكس”.

وتأتي تصريحات ماتيس بعد إعلان المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مركزا له، الثلاثاء الماضي، أن لديه “معلومات مؤكدة” تفيد بمقتل زعيم التنظيم المتطرف.

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