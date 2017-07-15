الهلال الأحمر التركي : مذكرة مناطق تخفيف التوتر تسهم في تطبيع الأوضاع في سوريا

أكد رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كينيك، اليوم السبت، التزام أطراف الأزمة السورية بنظام وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر الـ4 في سوريا، مما يسهم في تطبيع الأوضاع داخل البلاد.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن كينيك قوله إن مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر أتاحت ضمان الأمن على مساحة 5 آلاف كم مربع في سوريا، مشيرا إلى أن منظمة الهلال الأحمر تقدر عاليا الجهود التي تبذلها الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.

وذكر المسؤول التركي أن منظمته بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وحكومتي روسيا وتركيا، تستمر في تقديم الدعم بطرق مختلفة إلى الشعب السوري، معربا عن أمله في التوصل إلى حل وسط بين الجهات المتحاربة في سوريا.

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