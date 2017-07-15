قوى الامن: تدابير سير بسبب حفريات في الشويفات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “الحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتدابير سير بسبب حفريات لتمديد قساطل الصرف الصحي في منتصف الطريق الممتد من مفرق حي القبة – الشويفات، أمام شركة “التينول” حتى مفرق التيرو مقابل بنك لبنان والمهجر، سيتم تمديد فترة الأشغال من الساعة 00:22 من تاريخ 15/7/2017 ولغاية الساعة 00:5 من فجر اليوم التالي.

ستؤدي هذه الاعمال الى تحويل السير على مسلك واحد.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بارشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.