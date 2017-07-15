اتحاد علماء بلاد الشام يدين إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

15 يوليو, 2017 - 5:40 مساءً
15 يوليو, 2017
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