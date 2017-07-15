موسكو ترحب بتخلي باريس عن أولوية المطالبة برحيل الأسد

رحبت موسكو بموقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، في المبادرة التي أعلن عنها الخميس الماضي، واعتبر فيها أن رحيل الأسد لم يعد شرطا أساسيا.

وأعرب أليكسي بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم عن أمله في أن تفكر الدول الغربية، بالدرجة الأولى، في محاربة الإرهاب وتطبيع الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أهمية أن “الإطاحة بالأسد” لم تعد الهدف الأول.

وأشاد ، بتخلي المعارضة السورية عن موقفها السابق تجاه التسوية السياسية في البلاد، لا سيما ما يتعلق بالتراجع عن المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد فورا.

وأشار بورودافكين إلى أن الاجتماعات التي عقدت في أستانا، وخاصة توقيع مذكرة مناطق تخفيف التوتر، وتصريحات زعماء الدول المعنية بالتسوية السورية أتت ثمارها، فالمعارضة تحاول إظهار مرونة أكبر في المفاوضات، ولم تعد تتحدث عن تنحي الأسد على الفور، بل عن التوصل إلى اتفاق معه بشأن الإصلاحات السياسية.

ورحب بورودافكين بتقارب وجهات نظر الوفود الثلاثة للمعارضة، مشددا على ضرورة أن يكون موقفها موحدا وبنّاء ويهدف إلى البحث عن حل وسط مع وفد الحكومة، دون طرح شروط غير واقعية.

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