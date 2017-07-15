جيزان : قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان يستهدف تجمعا للجنود السعوديين بموقع العبادية

15 يوليو, 2017 - 6:14 مساءً المصدر: وكالات
جيزان : قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان يستهدف تجمعا للجنود السعوديين بموقع العبادية

جيزان : قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان يستهدف تجمعا للجنود السعوديين بموقع العبادية

المصدر: وكالات
15 يوليو, 2017

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