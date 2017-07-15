اتراك يتظاهرون امام السفارة الاسرائيلية

تظاهر مواطنون أتراك أمام السفارة الاسرائيلية في تركيا احتجاجا على إغلاق الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى، بعد العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين أمس وأدت إلى استشهادهم ومقتل شرطيين إسرائيليين.

وطالب المتظاهرون أمام السفارة الاسرائيلية بفتح المسجد الاقصى للصلاة امام المصليين المسلمين، مرددين شعارات تصف إسرائيل بالدولة المحتلة اللعينة وأن الصمت على جرائم الاحتلال لن يستمر اكثر من ذلك.

وتصدى رجال الأمن التركي للمتظاهرين خوفا من تطور الاحداث في محيط السفارة الاسرائيلية.

وكانت الأردن قد استنكرت إقدام إسرائيل على إغلاق المسجد الأقصى مطالبة بفتحه فورا، الأمر الذي أثار توترا بين الاردن وإسرائيل والتي ردت الأخيرة بأنها توقعت ان يستنكر الأردن العملية داخل المسجد الأقصى بدلا من مهاجمة إسرائيل.

وقالت مصادر إعلامية إن تنظيمات إسلامية في الأردن تحشد لتنظيم مسيرة ضخمة ضد إقدام الاحتلال على إغلاق المسجد الأقصى.

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