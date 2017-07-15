‘الامبروسيا’ الضارة تغزو مرج بن عامر

حذر الخبير البيئي مدير مركز الباشا العلمي للدراسات والأبحاث وليد باشا، من انتشار نبتة “الامبروسيا” في مرج بن عامر والقرى الغربية من محافظة جنين، حيث تعتبر نبتة “الامبروسيا” من النباتات الغازية لفلسطين، والتي أخذت وزارة الزراعة على محاربتها منذ عامين.

وأفاد الباشا في بيان اليوم السبت، بأن المشكلة في هذه النبتة أنها سريعة الانتشار وتنمو على جميع الأتربة، وتشكل تجمعات كثيفة تؤدي إلى قتل النباتات المحلية، بالإضافة إلى أن هذا النبات ينتج كميات كبيرة من ابواغ الطلع للتكاثر وينثرها بالهواء، ما يؤدي إلى الحساسية عند العديد من المواطنين.

ودعا الباشا إلى الانتباه من قبل المزارعين لمحاربة هذه الآفة، حيث إنه لا يوجد مبيد زراعي لها ويجب أن تقطع وتحرق ويجب الانتباه لعدم نقل البذور خلال التنقل في المناطق الزراعية، والتأكد من غسل الأدوات والمعدات عند التعامل مع هذه النبتة حتى لا يتم نقل البذور.

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