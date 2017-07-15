زحمة سير خانقة من منطقة الجمهور صعوداً الى عاليه

15 يوليو, 2017 - 7:33 مساءً المصدر: وكالات
زحمة سير خانقة من منطقة الجمهور صعوداً الى عاليه

زحمة سير خانقة على طريق البقاع من منطقة الجمهور الى عاليه

المصدر: وكالات
15 يوليو, 2017

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