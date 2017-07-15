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سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينة ’’سلحب’’ في ريف حماة الشمالي الغربي مصدرها المجموعات المسلحة
15 يوليو, 2017
- 8:02 مساءً
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15 يوليو, 2017
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