الجمارك: إحباط محاولة تهريب 68,7 كلغ من حبوب الكابتاغون إلى دبي

أصدرت المديرية العامة للجمارك اللبنانية، بيانا حول إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكابتاغون إلى دبي، جاء فيه: “في إطار الجهود اليومية والاستثنائية التي تبذلها الجمارك في مكافحة التهريب بشكل عام والمخدرات بشكل خاص، وبعد سلسلة من الضبطيات لبضائع مهربة وممنوعات خطيرة،

وبإنجاز جديد وفي عملية نوعية وخلال 48 ساعة، وبتاريخ 13 تموز 2017 تمكن رجال الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، من إحباط عملية أخرى لتهريب كمية من حبوب الكابتاغون بوزن إجمالي بلغ 68,7 ضمن معدات ثقيلة (مغيرات سرعة) كانت معدة للتصدير إلى دبي.

وبناء لاشارة القضاء المختص، تم التحقيق مع المتورطين وسلموا مع المضبوطات إلى الجهة المختصة”.

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