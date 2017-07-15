كم يبلغ حجم الدين العالمي؟

قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 217 تريليون دولار، مدفوعا بفورة اقتراض في العالم النامي قيمتها 3 تريليونات دولار.

وحذر المعهد، الذي يعد أحد المصادر الأكثر مصداقية في تتبع تدفقات الأموال، من مخاطر تتهدد الأسواق الناشئة من سداد الديون القصيرة الأجل.

وأضاف أن الدين العالمي ارتفع إلى 327% من الناتج الاقتصادي السنوي للعالم في الربع الأول من 2017. وبينما واصلت الاقتصادات المتقدمة تقليل الاستدانة بخفض إجمالي الدين العام والخاص بأكثر من تريليوني دولار في العام الماضي، وجد التقرير أن إجمالي الديون في الدول النامية ارتفع بنحو ثلاثة تريليونات دولار إلى 56 تريليون دولار.

وأوضح المعهد أن الصين شكلت تريليوني دولار من الزيادة، حيث يبلغ دينها الآن نحو 33 تريليون دولار بقيادة اقتراض الأسر وأيضا اقتراض الشركات. وقال تقرير المعهد إن الأسواق الناشئة لديها سندات وديون تزيد قيمتها عن 1.9 تريليون دولار وتستحق السداد بنهاية 2018 وأن 15% منها مقومة بالدولار.

ووجد التقرير أن ديون الاقتصادات الناشئة المقومة بالعملة الصعبة ارتفعت بمقدار 200 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع نموها بأسرع وتيرة منذ عام 2014.

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