السير سيتحوّل ليوم كامل في الشويفات… تقيّدوا بإرشادات قوى الأمن!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً قالت فيه إنه إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلق بتدابير سير بسبب حفريات لتمديد قساطل الصرف الصحي في منتصف الطريق الممتد من مفرق حي القبة – الشويفات، أمام شركة “التينول” حتى مفرق التيرو مقابل بنك لبنان والمهجر، سيتم تمديد فترة الأشغال من الساعة 00:22 من تاريخ 15/7/2017 ولغاية الساعة 00:5 من فجر اليوم التالي.

وأشارت المديرية العامة الى أن هذه الأعمال ستؤدي الى تحويل السير على مسلك واحد.

لذلك طلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.

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