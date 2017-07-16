لهذا السبب ما زالت عملية جرود عرسال “معلقة” ؟

روجت أوساط معنية بمتابعة التمهيدات لتنفيذ العملية التي تحدث عنها “حزب الله” في جرودعرسال عبر “الحياة” للموعد المحتمل للعملية، مشيرة إلى أنه “قد يكون منتصف الأسبوع المقبل”، لافتة في نفس الوقت إلى أن “ترك موعد العملية قد يكون معلقاً، والسبب إعطاء فرصة للمفاوضات عبر وسطاء سوريين، من منطقة القلمون السورية، بعد أن فرضت تهديدات الحزب الأسبوع الماضي استئنافها لعلها تنجح في التوصل إلى اتفاق على انسحاب المسلحين من جرود عرسال، ونقلهم إلى مناطق أخرى، من دون قتال”.

وتميل هذه الأوساط إلى القول إن “رفع مستوى الجاهزية لدى الحزب لتنفيذ العملية واستنفاره عدداً كبيراً من المقاتلين التابعين له في البقاع، قبل أيام نقلهم إلى المناطق السورية المقابلة لجرود عرسال”، مشيرة الى أنها “لا تستبعد المراهنة على إيجاد حل بالتفاوض والمعطيات عما حققه استئناف التفاوض غير متوافرة لدى الرسميين اللبنانيين، خصوصاً أنها تجري في سوريا ومحصورة بالتواصل المباشر بين الوسطاء وبين الحزب”.

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