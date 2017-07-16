بري: الجيش وحده سيخوض المعارك حدوداً

شدد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على أن “سلسلة الرتب والرواتب حق، وأن الأجواء في شأنها إيجابية، واتفقت مع رئيس الحكومة سعد الحريري على أن نسير سوية بالموضوع، لكن هناك تخوفاً من أن تكون عبئاً على الخزينة وهنا نختلف”.

وإذ أكد بري لصحيفة “الحياة” أنه “لا يرى أن “السلسلة عبء على الخزينة”، قال: “يمكن تمويلها بسهولة من موارد عدة ومنها tva والمصارف التي تدفع أقل من الجميع، اذ هناك احتيال على القانون في هذا الشأن، ولو أن المصارف هي أبرز أعمدة الاقتصاد اللبناني”.

ولفت بري في دردشة ولقاء مع إعلاميين إلى “أننا نقدر قطاع المصارف ونعتبره مهدداً من إسرائيل، ويمكن التمويل أيضاً من مخالفات الأملاك البحرية وعائداتها التي تصل إلى 2000 بليون ليرة”، جازماً بأن “موضوع السلسلة راح يمشي والأجواء أكثر من إيجابية وهناك اجتماع الاثنين (غداً) ويمكن إقرارها (بعد غد) الثلثاء”.

وأوضح بري أن “مسألة المتقاعدين سترفع أرقام السلسلة كثيراً، ولكن اتفقنا على تجزئة دفعها”، مشدداً على أن “الانتخابات النيابية الفرعية ستحصل وكذلك الانتخابات النيابية العامة، وعلاقتي برئيس الجمهورية ميشال عون دائماً جيدة حتى ولو عارضته ولن أندم”، معلناً أن “الرئيس عون طلب منه مراراً تأجيل جلسات انتخاب الرئيس لأنه كان موعوداً بدعم الرئيس الحريري قبل فترة طويلة من إعلان ترشيحه”. وقال: “إنه لا يجيب عن سؤال عن علاقته بالوزير جبران باسيل”.

وأعلن بري “أننا مع التنسيق مع الحكومة السورية 100 في المئة في موضوع النازحين السوريين”، مشيراً الى “أننا لم نطلب أن يذهب أي رئيس إلى سورية، ولكن أليس هناك من سبل للإتصال والوضع هناك تغير”.

ولفت الى “وجود مناطق آمنة وعودة اتصالات دولية مع النظام، وأن الأميركيين حتى يتواصلون مع الحكومة السورية”، معرباً عن تفهمه لـ “رأي المستقبل في موضوع الاتصال مع الحكومة السورية، ولكن ذلك لا يمنع التواصل”.

وأشار بري الى أنه هنأ الرئيس الحريري على “موقفه مما جرى في عرسال، إذ إن ما قاله في موضوع الجيش أفضل ما يمكن أن يقال”. وشدد على أن “المؤسسة الوطنية الباقية هي الجيش، البلد يعاني وتحريره واجب وما يقوم به حزب الله يساعد الجيش ولا نية له لدخول عرسال، الجيش اللبناني مكلف بها وهو الذي سيخوض وحده المعارك على الحدود اللبنانية”.

واعتبر بري أن “ما جرى في سورية كان مؤامرة عليها وعلى كل الدول العربية”، مضيفاً: “السؤال الأساسي هو ماذا في شأن وحدة سورية ووحدة العراق”.

ورداً على سؤال جزم بري أن “لا مصلحة لنا على الإطلاق في التهجم على أي بلد عربي”.

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