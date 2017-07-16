قاووق: لبنان أمام فرصة استثنائية لاستئصال الإرهاب

رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “أن لبنان أمام فرصة حقيقية استثنائية لاستئصال الإرهاب التكفيري في جرود عرسال وإنهاء احتلاله لها، لا سيما وأن أغلبية اللبنانيين يؤيدون الإسراع في تحرير هذه الجرود من الإرهاب التكفيري، وعليه فإن لبنان قادر على إنجاز وطني جديد ضد الخطر التكفيري بالتعاون والتكامل بين الجيش اللبناني والمقاومة، وعلى حماية الأرض والسيادة والكرامة من انتهاكات جبهة النصرة وداعش”.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة السلطانية الجنوبية، شدد قاووق على “أن استمرار احتلال جبهة النصرة وداعش لأراض لبنانية، يشكل تحديا وانتهاكا لكل السيادة والحرية والكرامة في لبنان، وتهديدا مستمرا وحقيقيا لكل اللبنانيين، وإذا كان هناك لبناني لا يستشعر الخطر من جبهة النصرة وداعش، فهو متهم أو متجاهل لخطرهما، لأنهما يشكلان خطرا على كل اللبنانيين دون استثناء”.

واعتبر “أن أزمة النازحين السوريين هي أزمة كبيرة بحجم الوطن، وإنسانية لا يمكن تجاهلها، وهي تخنق لبنان وتضغط على اللبنانيين في أمنهم واستقرارهم واقتصادهم ومعيشتهم، وعليه فإن غالبية اللبنانيين تريد الإسراع في معالجتها، ولكن هناك قوى تلتزم بالفيتو السعودي الذي يرفض التواصل مع الدولة في سوريا”، مطالبا ب “الإسراع في معالجة أزمة النازحين لتأمين عودتهم الاختيارية إلى بلدهم أو إلى أي بلد آخر، لأن هذه الأزمة تضغط على جميع اللبنانيين، ويجب أن تعالج بخلفية وطنية بعيدا من الإملاءات السعودية”.

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