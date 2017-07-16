أحرار الشام تستعد لهذا الأمر في إدلب

16 يوليو, 2017 - 11:38 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
أحرار الشام تستعد لهذا الأمر في إدلب

قالت مصادر إعلامية معارضة إن أحرار الشام تستعد لطرح ماسمي “مشروع إدارة موحدة” في الشمال السوري.

وقال الناطق الرسمي باسم الميليشيا، المدعو محمد أبو زيد، إن الحركة “ستطرح مشروع الإدارة الموحدة قريبًا”.

وتنتشر “أحرار الشام” إلى جانب ميليشيات أخرى في الشمال السوري، وتعيش المنقطة توترًا إثر مشاداتٍ بين أحرار الشام  و”هيئة تحرير الشام”.

 

وبحسب مارصد الحدث نيوز من صفحات المواقع الالكترونية السورية المعارضة فإن المشروع السابق يُفضي إلى إمكانية تشكيل “جيش واحد” وهيئة سياسية ومدنية موحدة، إضافة إلى مجلس إفتاء وقضاء موحد، لإدارة الشمال السوري.

المصدر: رصد الحدث نيوز
16 يوليو, 2017

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