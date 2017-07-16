ماحقيقة التفجير الإرهابي في رأس الشمرة باللاذقية؟

تداولت عدة وسائل إعلامية خبراً عن تفجير إرهابي في منطقة رأس شمرا السياحية الأثرية في مدينة اللاذقية، حيث وبحسب تلك الوسائل فإن تفجيراً إرهابياً حدث موقعاً ضحايا وإصابات.

وبحسب مارصد الحدث نيوز قال نشطاء من أهالي اللاذقية إنه ليس هناك أي تفجير وإنما ماجرى أنه في المنطقة المذكورة يتم تصوير مسلسل للمخرج السوري نجدت أنزور تضمن مشهد لعملية انتحارية وهو ماسبب انتشار اشاعة التفجير.

بينما تحدث نشطاء آخرون عن حدوث تفجير داخلي ضمن ثكنة عسكرية تابعة للبحرية السورية لم تعرف أسبابه، ورجح النشطاء أن يكون خطأ تقني، بينما قال آخرون إنه جرت مطاردة سيارة مفخخة وتم تفجيرها قبل أن تدخل الثكنة العسكرية، بينما قالت مصادر خاصة للحدث نيوز إن السيارة المفخخة كانت من ضمن تدريبات عسكرية روتينية يقوم بها أفراد الثكنة العسكرية.

وبينما تتعدد الروايات أكد مراسل الحدث نيوز في اللاذقية أنه ليس هنا أي إصابات لا بين المدنيين ولا بين العسكريين جراء التفجير “الإشكالي”، ولم يتم سماع أصوات سيارات الاسعاف في المنطقة أبداً.

يذكر أن منطقة رأس شمرا الأثرية تبعد 12 كم عن مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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