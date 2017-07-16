هذا مافعله الجيش السوري بعناصر داعش

قضى سلاح الجو السوري على العشرات من مسلحي تنظيم داعش ودمر لهم عربات مدرعة ومرابض مدفعية وسيارات مزودة برشاشات وتحصينات، أثناء استهداف مقراتهم وتحركاتهم في ارياف محافظات حماة وحمص والرقة.

واوضحت المصادر أن القصف الجوي استهدف مواقع المسلحين شرق أثريا في ريف حماة الشرقي، ومحيط حميمة – شرق الكدير في ريف حمص الشرقي، وغرب محطة الفهدي ومحيط بير الرميلان وتل رجوم وجنوب الزملة في ريف الرقة الجنوبي.

مصادر أخرى أكدت صد الجيش السوري والحلفاء لمحاولة تسلل لإرهابيي داعش على حقل الهيل شمال شرق تدمر ويقضون على 16 إرهابيا.

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