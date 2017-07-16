كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين صاف الى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: يوم الأحد: قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل يذكر على درجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا، وزيادة الشعور بالحر. الإثنين: صاف الى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر على درجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر. الثلاثاء: قليل الغيوم، دون تعديل يذكر على درجات الحرارة على الجبال والساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال المتوسطة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 32 درجة. فوق الجبال من 20 الى 29 درجة. في الارز من 16 الى 25 درجة. في الداخل من 18 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,39 ساعة غروب الشمس: 19,49.

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