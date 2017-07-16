الجيش الأردني يشتبك مجددا مع مهربي مخدرات سوريين

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة القول إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت السبت محاولة تسلل لعدد من الاشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مع المتسللين، ما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري.

وأشار إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم العثور على كمية من المخدرات، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل التوترات على الجانب الآخر من الحدود