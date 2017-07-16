حاول التغطية على اختلاسه 25 ألف دولار.. هذا ما حل به ؟!

أوضحت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنه “بتاريخ 15/07/2017 ، ورد اتصال هاتفي من غرفة عمليات سرية الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي إلى فصيلة الدكوانة، حول تعرض أحد المواطنين في محلة المكلس أمام بنك بيبلوس لعملية طعن حيث سلب منه مبلغ 25 ألف دولار أميركي. على الفور، توجهت قوة من الفصيلة المعنية إلى المحلة المذكورة، حيث تبين أن المعتدى عليه هو أحد الموظفين لدى شركة عبد طحان ويدعى: م. أ. (مواليد عام 1985، لبناني). باستماعه، أفاد بأن شخصين مجهولين على متن دراجة آلية قاما بسلبه مغلفاً وبداخله مبلغ 25 الف دولار أميركي ولدى محاولته منعهما، أقدم احدهما على تشطيب يده بواسطة شفرة، وهدداه بطعنه في بطنه. وبالكشف على يده، تبين عدم وجود أثار لتشطيب أو طعن بواسطة شفرة، إنما مجرد خدوش غير مرئية. عندها، تم الاشتباه به لجهة قيامه بالإدعاء بغية سرقة أموال الشركة. بالتحقيق معه، اعترف بإدعائه تعرضه لعملية السلب وبقيامه بتشطيب ساعده، حيث كان يوجد داخل المغلف ملبغ وقدة 1400000 ل.ل. و3900 دولار أميركي، وأنه قام بذلك تغطية لاختلاسه من الشركة مبلغ 25 ألف دولار اميركي اعتباراً من شهر كانون الثاني من العام الحالي”.



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