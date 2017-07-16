تنظيم (هيئة تحرير الشام) الإرهابي يتبنى تفجير سيارة مفخخة في رأس شمرا ( ميناء البيضاء) بريف اللاذقية

16 يوليو, 2017 - 3:58 مساءً
16 يوليو, 2017
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