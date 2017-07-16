إلغاء تظاهرة المعارضين السوريين التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل في بيروت

16 يوليو, 2017 - 4:08 مساءً
16 يوليو, 2017
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