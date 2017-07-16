مفاجأة مدوية تضرب الفصائل في الغوطة..جيش الإسلام في صفوف للجيش السوري

نقل موقع “الحل السوري” المعارض، اليوم الأحد، أن عدد من عناصر الفصائل المسلحة الناشطة في الغوطة الشرقية للعاصمة، انضموا إلى الجيش السوري، وشاركوا في معارك حي “جوبر” المتواصلة منذ فترة.

وأكد الموقع المعارض أن خمسة عناصر يتبعون لتنظيم “جيش الإسلام” تذرعوا قبل فترة بالاقتتال الداخلي ليعلنوا عدم عودتهم إلى منطقة الغوطة الشرقية، كما رفضوا الانضمام لفيلق الرحمن في جوبر.

وأضاف الموقع أنه وبعد خروج العناصر من نقطتهم باتت خالية بالكامل، وسيطر عليها الجيش السوري، فيما انضم عناصر جيش الإسلام الخمسة إلى الجيش، وهم الأن يشاركون في المعارك على محور حي جوبر الدمشقي.

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