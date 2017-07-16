الرئيس الأسد يستقبل رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تناول الرئيس الأسد خلال لقائه اليوم السيدة آمنة الشماط رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. الدور المنوط بالهيئة في المرحلة الحالية.. حيث وجّه سيادته القاضية الشماط بالتشدّد في مكافحة مظاهر الخلل كافة بما في ذلك الإهمال والتقصير وسوء الأداء و #الفساد، التي ساهمت الحرب في تفشيها، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة لاستئصالها وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، مؤكداً على أن مكافحة هذه المظاهر لا تقتصر على الحد من حالات الفساد الفردية بل يجب أن تقترن أيضاً بمراقبة أكثر فاعلية لأداء المؤسسات الحكومية، وعدم السماح لأي جهة، إن كانت في موقع المسؤولية أو ممن تربطهم علاقات عمل مع مؤسسات الدولة، بالتدخل في عمل الهيئة بأي شكل من الأشكال.

الرئيس الأسد شدّد خلال اللقاء على أن الأداء الفاعل والسليم لأي مؤسسة يستلزم منع تسرب الفاسدين إلى كوادرها والتعامل مع المقصرين والمهملين ومواجهة مثل هذه الحالات كما يجب، مشيراً إلى أن مظاهر الخلل والفساد دائماً لديها القدرة على إيجاد ثغرات في القوانين والتغلغل في المؤسسات وهذا يؤكد أهمية تطوير آلية عمل الهيئة وأداء كوادرها بشكل مستمر.

من جانبها أكدت السيدة الشماط أن مكافحة الخلل في أداء المؤسسات الحكومية ووقف هدر المال العام بكل أشكاله ستكون في أعلى سلم أولويات الهيئة في المرحلة المقبلة، مشددةً على عزمها العمل بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية المرجوة من الهيئة خاصةً في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

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