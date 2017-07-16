محمد جبورين شهيداً لفلسطين ولكل العرب

بشخصية قوية ولسان لاذع ورؤية شبابية للصورة وللمشهد…من ارض عشقت الاستشهاد والتضحية والمقاومة..في فلسطين وفي القدس تحديداً استشهد الشاب محمد احمد جبورين وهو شاب فلسطيني الوطن عربي الهوى وقد اظهرت منشوراته التي كان يقوم بها على حسابه الشخصي على الفيس بوك والذي كان اخرها خبر “إقامة الفصائل الوطنية بيت عزاء لشهداء الجبارين في غزة” , وخبر عاجل عن “اقتحام قوات من الشرطة الإسرائيلية بيوت العزاء في مدينة ام الفحم وتجبر الأهالي بأغلاق بيوت العزاء اجباري”.

ومن منشورات سابقة أبدى جبورين تأييده للرئيس بشار الأسد في سورية والسيد الخامنئي ومعاداته للسعودية ودول الخليج وما يقومون به من نشر الارهاب في كل أرجاء الدول العربية.

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