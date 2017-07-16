في إسرائيل: مخيمات للتدرب على قتل الفلسطينيين!

يتوافد الناس في العطل الصيفية على المخيمات للهدوء وتغيير الروتين، إلا في إسرائيل، الدولة العنصرية بامتياز، فحتى مخيماتها فتحتها كساحات للتدرب على قتل الفلسطينيين، ويبدو أنها لا تريد أن تترك مجالاً إلا وتحرض فيه على قتل كل أي فلسطيني.

صحيفة “كاربونيتد” الإنجليزية تحدثت في عددها الصادر، اليوم الأحد، عن مخيمات رعب خيالية في إسرائيل تقدم للسياح فرصة للعب دور الجنود الإسرائيليين في مواقف دراماتيكية.

وتعد العطل والسياحة في جميع البلدان من أجل الاسترخاء والاستمتاع والتعرف على أماكن وثقافات جديدة، ولكن في إسرائيل فإن آخر ما تم التوصل اليه لجذب السياح هو عكس ما هو متداول في جميع دول العالم، فهناك تقريبا 6 مخيمات من مخيمات الرعب الخيالية ظهرت في الفترة الأخيرة في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، من بينها مستوطنة “غوش عتصيون”، حيث تتيح هذه المخيمات للسياح من جميع أنحاء العالم فرصة إطلاق النار على أهداف تجسد صور مواطنين فلسطينيين وعرب.

وتسمح هذه التسهيلات للزوار بالتدريب مثل جنود الجيش الإسرائيلي والعمل في مجموعة متنوعة من الحالات المحفزة بما في ذلك انفجار في سوق القدس، وهجوم طعن، وبطولة قناص، وعرض حي مع الكلاب الهجومية.

يذكر ان معسكر “كاليبار 3” بني عام 2003 في مستوطنة “غوش عتصيون” في الضفة الغربية بواسطة العقيد في الجيش الإسرائيلي شارون غات، حيث يستقبل 15 ألف إلى 25 ألف سائح كل عام جلهم من اليهود الأميركيين، وأن قيمة تذكرة الدخول للمعسكر تبلغ 115 دولارا اميركيا.

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