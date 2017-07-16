القناة السابعة الصهيونية: سماع صوت انفجار في منطقة ’’كيسوفيم’’ بمحيط قطاع غزة

16 يوليو, 2017 - 6:38 مساءً
16 يوليو, 2017
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