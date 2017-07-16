استطلاع لصحيفة ’’واشنطن بوست’’: تراجع الدعم الشعبي لترامب

أظهر استطلاع للرأي انخفاض الدعم الشعبي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يواجه عدداً من الانتكاسات المتعلقة بأجندته في عدد من الملفات.

وبعد ستة أشهر على تسلمة المنصب، يواجه ترامب تراجعاً في معدل التأييد له الذي انخفض من 42 بالمئة في نيسان/ابريل إلى 36 بالمئة، بحسب ما أفاد استطلاع لآراء 1001 شخص بالغ أجرته صحيفة واشنطن بوست بالاشتراك مع شبكة “اي بي سي نيوز”.

وارتفعت معدلات الرفض له بخمس نقاط فبلغت 58 بالمئة، بحسب الاستطلاع.

وقال 48 بالمئة من المستطلعين إنهم “يرفضون بشدة” أداء الرئيس الاميركي منذ توليه الحكم، وهو معدل منخفض للغاية لم يصل إليه أي من الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، وكلاهما من الحزب الديموقراطي، ووصل إليه جورج بوش الابن مرة واحدة فقط خلال فترته الرئاسية الثانية.

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