أمير عبد اللهيان: نرحب بإنشاء مرصد الجرائم ضد الانسانية في سوريا

رحّب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بمبادرة جمع من نواب البرلمان السوري في إنشاء مرصد الجرائم ضد الإنسانية في سوريا وخاصة في الفوعة وكفريا.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية – الإيرانية ممثل بلدتي الفوعة وكفريا في البرلمان السوري حسين راغب الحسين إن مواقف إيران ثابتة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتركيز على الحل السياسي في سوريا.

وأعرب عن تبريكه بالإنجازات الميدانية والسياسية التي حققتها سوريا مؤخراً، مشيداً بمقاومة أهالي بلدتي الفوعة وكفريا أمام الإرهابيين التكفيريين، ومشيراً إلى أن صمت بعض الدول والمحافل الدولية شجع الإرهابيين على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكد عبد اللهيان على دعم البرلمان الإيراني الكامل لأهالي الفوعة وكفريا المظلومين.

من جانبه ندد نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية – الإيرانية حسين راغب الحسين بالاعتدائين الإرهابيين اللذين استهدفا طهران مؤخراً وقال إن “الكيان الصهيوني وحلفائه من العرب والغربيين وراء الأزمات القائمة في المنطقة”.

وأشار إلى فشل المساعي لإضعاف المقاومة في شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى تقصير الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الدولية إلى أهالي الفوعة وكفريا المظلومين.

وأشاد بدعم قائد الثورة الإسلامية الإيرانية والحكومة والشعب في إيران لسوريا، معتبراً أن إيران تلعب دوراً مهماً في مواجهة الإرهاب في سوريا والمنطقة عموماً.

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