كندا: الحرائق تشرد الالاف في مقاطعة كولومبيا

فر الالاف من منازلهم في غرب كندا خلال عطلة نهاية الاسبوع بعد أن تسببت الرياح في امتداد نيران الحرائق التي تجتاح مقاطعة كولومبيا البريطانية منذ أكثر من أسبوع.

ودفع امتداد النيران السلطات الى اتخاذ اجراءات طارئة جديدة إذ أمرت بإجلاء 24 ألف شخص في المنطقة التي تضم بلدة ويليامز ليك التي يسكنها نحو 11 ألف شخص، بحسب تلفزيون سي بي سي المحلي.

وكان نحو 60% من سكان المنطقة قد غادروا منازلهم سابقا.

وتقول السلطات انه تم اجلا ء نحو 17 ألف شخص قبل صدور الأوامر الأخيرة بعد الحرائق التي تسبب بها الجفاف ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في السابع من تموز/يوليو.

وقالت نافي سيني المتحدثة باسم المقاطعة أن هناك حاليا 161 حريقا.

والى الجنوب تحقق أطقم اطفاء الحرائق المزودة بطائرات ومروحيات في ولاية كاليفورنيا تقدماً تدريجيا في اطفاء 11 حريقا تسببت بها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

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