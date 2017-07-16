فرنجية: أنا لست وسطياً فأنا من محور المقاومة ومع الحوار أيضاً

16 يوليو, 2017 - 10:41 مساءً
16 يوليو, 2017
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