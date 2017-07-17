بشار الجعفري وفضيحة الـ “400” دولار!

ووصف الجعفري تصرف أعضاء اللجنة بالفضيحة، مضيفاً “يبدو أن الأمم المتحدة لا تملك النقود لمحاربة “داعش”، فيما رواتب هذا الفريق تزيد عن المليون دولار شهرياً”.

وأوضح الجعفري أن “الحكومة السورية دعت على مدى سنوات لجنة رصد الإجراءات للقدوم إلى سوريا، وهي اللجنة المكلفة بتطبيق القرارين 2253 و 1267للحصول على معلومات حول نشاط “النصرة” و”القاعدة” في سوريا”.

يذكر أن الجولة السابعة من المحادثات السورية في جنيف استمرت من العاشر إلى 14 تموزالجاري. فيما يتوقع أن تجري الجولة الثامنة المقبلة في مطلع شهر أيلول المقبل وذلك حسب تصريحات المبعوث الخاص إلى سوريا ” ستافان ديمستورا”.