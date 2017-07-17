بالصورة: إيران تكشف عن هوية الجاسوس الأمريكي “مزدوج الجنسية”

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن هوية الجاسوس الأمريكي مزدوج الجنسية الذي حكم عليه، أمس الأحد، بالسجن عشر سنوات، ونشرت صورة فوتوغرافية له.

وذكرت وكالة أنباء ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن المدان يدعى “زي يو فانغ”، وهو أمريكي من أصول صينية ويعمل باحثا في جامعة “برينستون” الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن “زي يو فانغ” الذي قالت إنه يجيد اللغة الفارسية، درس في عدة مجالات، من بينها شؤون أوراسيا والإسلام وروسيا وتاريخ الشرق الأوسط والدراسات الدولية، مشيرة إلى أن مجال تخصصه الأساسي هو الشؤون الإيرانية.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجائي، أعلن أمس أن محكمة البداية الإيرانية قضت بسجن أمريكي مزدوج الجنسية مدة 10 سنوات بعد إدانته بتهمة التجسس.

وأوضح إيجائي أن الجاسوس المدان توجه إلى إيران لتنفيذ مهمة كُلف بها من قبل الاستخبارات الأمريكية، إلا أن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت من كشفه واعتقاله.

بدورها، سارعت واشنطن إلى دعوة السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بناء على اتهامات وصفتها بـ”الملفقة”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية تصريحا قال فيه: “ندعو إلى الإفراج فورا عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بطريقة غير قانونية، لتمكينهم من العودة إلى عائلاتهم”.

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