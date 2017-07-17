إليكم الدولة الأولى عالمياِ باستخدام “فيسبوك”؟

كشفت آخر الأرقام التي يرسلها “فيسبوك” للمعلنين، أن البلد الذي بات يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد مستخدمي “فيسبوك” ليس الولايات المتحدة بل بلد آخر، بينما جاءت إحدى بلدان الشرق الأوسط ضمن المراتب المتقدمة، سواء في قائمة الدول أو قائمة المدن.

وأوضح موقع “ذا نيكست ويب” أن أحدث أرقام “فيسبوك” أشارت إلى أن الهند تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح محتضنة لأكبر عدد مستخدمين للموقع الأزرق في العالم. إذ اعتباراً من 13 تموز، وصل عدد مستخدمي “فيسبوك” في الهند إلى 241 مليون مستخدم نشط، مقابل 240 مليوناً في الولايات المتحدة.

يأتي التغيير في هرم تصنيفات الدول المسيطرة على المنصة بعد أيام قليلة من إعلان “فيسبوك” تجاوزه عتبة الملياري مستخدم شهرياً.

أما في منطقة الشرق الأوسط، فاحتلت تركيا المرتبة الأولى والمرتبة التاسعة عالمياً بعدد مستخدمين تجاوز 53 مليون مستخدم، بينما احتلت إسطنبول المرتبة الأولى شرق أوسطياً والخامسة عالمياً بعدد مستخدمين ناهز 15 مليون مستخدم نشط. وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بعد كل من أميركا والهند من حيث عدد المستخدمين، ثم تلتها إندويسيا ثم المكسيك ثم الفيليبين ثم فيتنام ثم تايلاند ثم تركيا ثم بريطانيا.

وأشار الموقع إلى غياب التوازن بين الجنسين عند التدقيق في مستخدمي “فيسبوك”، إذ إن الرجال يمثلون ثلاثة أرباع مستخدمي “فيسبوك” النشطين في البلاد، رغم أن هذا الرقم قد لا يكون دقيقاً لأنه يعتمد بالأساس على معلومات حول الجنس يقدمها المستخدمون.

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