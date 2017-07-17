القلمون الشرقي على موعد مع المصالحة

قالت وسائل اعلام سورية معارضة إن اللجنة المكلفة بالتفاوض عن مدن وبلدات منطقة “القلمون الشرقي” الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة، إلى اتفاق “تهدئة مبدئي” مع الجيش السوري، تحت رعايةٍ روسية.

وبحسب مصادر موقع “زمان الوصل” السوري المعارض فإن الاجتماع خلُص إلى أربعة بنود تضمنت وقف إطلاق نار متبادلا في المنطقة لمدة شهرين من تاريخه، مع إمكانية التعديل، والتجديد، بناءً للظروف والمتغيرات التي تجري على الأرض الآن، وفي وقتٍ لاحق.

بالإضافة إلى إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن، ومنع المظاهر المسلحة فيها، إضافةً إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والمختطفين والموظفين المفصولين.

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