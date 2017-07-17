حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء

17 يوليو, 2017 - 11:17 صباحًا المصدر: الوكالة الوطنية
حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
-الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل (فوق معدلاتها الموسمية)، بينما تنخفض بشكل إضافي وبسيط في الداخل وعلى الجبال.
-الحرارة على الساحل من 20 الى 33 درجة، فوق الجبال من 22 الى 29 درجة، في الارز من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.
-الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
-الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.
-حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي:757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 05:39 ساعة غروب الشمس: 19:49

المصدر: الوكالة الوطنية
17 يوليو, 2017

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