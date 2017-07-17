في صور.. استهداف سيارة باصبع ديناميت

17 يوليو, 2017 - 12:57 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية
في صور.. استهداف سيارة باصبع ديناميت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الفلسطيني (ي.م.الزيني)، أدعى ضد مجهول لدى مخفر قوى الأمن الداخلي في البرج الشمالي – صور أنه قرابة الخامسة من فجر اليوم أقدم مجهول على رمي إصبع ديناميت على سيارته التويوتا سوداء اللون وتحمل لوحة عمومية ذات الرقم 391887 / م اثناء ركنها امام منزله في مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور مما ادى الى تضرر مقدمتها بالكامل ، وذكر ان السيارة مسجلة بإسم عباس شريف عطوي من وادي جيلو وان الزيني يعمل عليها عبر خط صور صيدا بيروت.

وقد باشرت القوى الأمنية في المخيم إجراء التحريات لمعرفة الجاني وتسليمه الى القوى الأمنية اللبنانية .

المصدر: الوكالة الوطنية
17 يوليو, 2017

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