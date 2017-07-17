الجيش السوري يغرق غواصة إسرائيلية قرب الشواطئ السورية

في الثاني من أيار عام 2013، قامت غواصة أسرائيلية بالتسلل إلى قبالة الشواطئ السورية على عمق 1500 متر و هي تظن أنها لن تكتشف من قبل القوات البحرية السورية وفي تمام الساعة الثانية صباحاً أصدرت الأوامر لأحد زوارق البحرية السورية بتتبع الهدف و في تمام الساعة الثانية ونصف صباحاً تم اعطاء الأوامر للزورق الحربي بالتعامل مع الهدف القابع على عمق 150 متر في المياه السورية و بالفعل تم اطلاق طوربيد.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فإن العديد من المواقع نقلت عن الموقع الأميركي ” veteranstoday” قوله إن الطوربيد الذي (( لم يحدد نوعه إلى الان )) أصاب الغواصة إصابة قاتلة و من ثم تم رصد الهدف و هو يغرق إلى أن وصل لقاع البحر قبالة السواحل السورية و بعدها تم انتشار عدد كبير من الحوامات السورية في المنطقة.

الصورتين المرفقتين تعودان لكل من الفرقاطة Petya III التي تخدمضمن صفوف القوات البحرية بعدد فرقاطتين

و الحوامة Ka-27



و ذكرت مواقع ان البحرية الاسرائيلية خسرت بالفعل غواصتين في ذلك العام بظروف لم يعلن عنها يعتقد ان هذه أحدها.

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