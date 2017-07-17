الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته في هذه الأماكن

واصل الجيش السوري تقدمه على اتجاه السخنة وتمكن من توسيع نطاق سيطرته بمحيط حقل الهيل من الاتجاهين الشمالي والشرقي نحو أكثر من 2 كم، وبات على بعد نحو 10 كم عن مشارف مدينة السخنة في الوقت الذي شن فيه الطيران الحربي غارات على مواقع لداعش في السخنة وحميمة بريف حمص الشرقي.

وفي جبهة شرق العاصمة تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة في محور عين ترما وسط تمهيد مدفعي ينفذه الجيش.

وفي ريف حمص دمر سلاح الجو سيارة مزودة برشاش ثقيل وعربة مصفحة شرق حقل الهيل شمال شرق تدمر بريف حمص الشرقي.

في سياق متصل وبحسب ما رصد الحدث نيوز من تنسيقيات المسلحين فقد دخلت “أرتال عسكرية” تركية كبيرة عبر معبر مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي باتجاه مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في الريف ذاته.