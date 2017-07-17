حزب الله: فخورون بالنقلة النوعية في مواجهة الاحتلال

أصدر “حزب الله” البيان التالي: “يحيي حزب الله العملية الجهادية المباركة التي نفذها ثلاثة من أبناء الشعب الفلسطيني الأبطال، في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والتي أدت إلى قتل عدد من الجنود الصهاينة واستشهاد الأبطال الثلاثة.

إن هذا الهجوم الجريء هو نتيجة تجذر روح المقاومة في نفوس الفلسطينيين في أرض فلسطين الكاملة، ودليل على الموقع الذي يحتله المسجد الأقصى المبارك في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، حيث منه تنطلق شارة الحرب على الاحتلال، وعلى أرضه يقدم المقاومون أرواحهم رخيصة من أجل تحرير الأرض والعرض واستعادة الكرامة والاستقلال.

إن ما قام به محمد ومحمد ومحمد، أبناء عائلة الجبارين، هو عمل جبار بكل المقاييس، وهو نبراس يقتدي به كل أصحاب الروح الأبية الرافضة للذل والاحتلال، وهو درس ينبغي أن يتعلمه كل الأحرار في أمتنا لمواجهة كل المستكبرين والمحتلين والظالمين.

وإذ يعبر حزب الله عن الفخر الكبير بهذه النقلة النوعية في مواجهة الاحتلال وجها لوجه فإنه يدين بشدة كل الإجراءات القمعية التي مارسها العدو بحق المسجد الأقصى وأهله، والتي تتصاعد يوما بعد يوم، كما يستغرب بشدة بعض أصوات الإدانة السياسية والإعلامية لهذه العملية البطولية، ويدعو أصحابها لتحديد موقعهم في معركة الصراع الدائم مع الاحتلال وأسياده وإفرازاته في وقت واحد”.

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