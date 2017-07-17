مسرحو الدفاع المدني دعوا للإعتصام غداً

دعا مسرحو الدفاع المدني، في بيان اليوم، الى التجمع امام تمثال رياض الصلح الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الثلثاء لمناسبة انعقاد مجلس النواب للمطالبة بالراتب التقاعدي.

واشار المسرحون، في بيانهم، الى انهم “خدموا الدولة اربعين سنة وعددهم لا يتجاوز المئة عنصر سرحوا من دون راتب تقاعدي، رغم صدور مرسوم سنة 2000 باعطائهم هذا الحق والذي لم ينفذ لتاريخه”. وناشدوا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزراء طرح مشروعهم امام الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسته المقبلة بعد إقراره من قبل لجنة الادارة والعدل”، مشددين على “اعطائهم حقهم في هذا الراتب”.

واكد المسرحون انهم “لا يكلفون الدولة اي مبالغ، لان الاموال التي تقاضوها من ادارة الضمان الاجتماعي سيعيدونها الى خزينة الدولة والبالغة ملياران وخمسمائة وثمانية وستون مليونا وخمسماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية. اما رواتبهم السنوية التقاعدية اذا ما أقرت فتبلغ ثمانماية وستة وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية. يكون الفارق لصالح الدولة والذي يدخل خزينتها مليار وسبعماية واثني عشر مليون وتسعون الف ليرة لبنانية.

وناشدوا “النظر بوضعهم المأسوي لاعطائهم هذا الحق احتراما للدستور والقوانين النافذة”.

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