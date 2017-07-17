مصدر عسكري: الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل الديلعة النفطي في ريف الرقة ويقضي على أعداد من مسلحي داعش ويدمر 3 آليات مفخخة

17 يوليو, 2017 - 3:37 مساءً
17 يوليو, 2017
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