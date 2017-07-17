الداوود: لإقرار السلسلة دون المزيد من الأعباء

رأى الأمين العام لـ”حركة النضال اللبناني العربي” فيصل الداوود أنه “لا يجوز المماطلة والتسويف في عدم إقرار قانون سلسلة الرواتب الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول اعمال الجلسة التشريعية والذي اعلن انه مع انجاز السلسلة وقد مضى على درسها ومناقشتها سنوات”.

وقال الداوود في حديث له الاثنين إنه “لا يمكن حرمان الموظفين والأساتذة من السلسلة مع إلحاق الظلم بالمتعاقدين من العسكريين في كل الاسلاك وهذا يرتب على النواب بجميع كتلهم وقفة ضمير إنسانية والتصويت على السلسلة”، وشدد على “ضرورة ان لا يكون تمويل السلسلة يشكل عبئا على كاهل المواطنين ورواتبهم وتحميلهم ارتفاعا في الأسعار واستغلال التجار لها”.

ولفت الداوود الى انه “ثمة مزاريب هدر يمكن وقفها في الكثير من مؤسسات الدولة إضافة الى فرض الضريبة التصاعدية”، داعيا ان “تموّل السلسلة من أصحاب رؤوس الأموال والمصارف التي تجني الأرباح”.