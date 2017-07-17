مجلس النواب الأردني: نحذر من استخدام الاحتلال عملية القدس، للمساسِ بالمقدسات ومحاولاتِ أي تغيير زماني أو مكانيٍ داخل القدسِ والأقصى.

17 يوليو, 2017 - 4:38 مساءً
17 يوليو, 2017
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